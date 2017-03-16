Завобщежитием заставляла студентов ссуза работать за ее дочь в Волгограде

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в марте 2013 года заведующая трудоустроила свою дочь на должность дворника общежития, заранее зная, что та фактически свои должностные обязанности выполнять не будет.

«Для уборки прилегающей к общежитию территории Тютюнникова систематически привлекала студентов, проживающих в нем», — добавила Ольга Токарева.

Кроме того, с 2013 по 2016 год заведующая составляла фиктивные табеля учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о количестве якобы отработанных Самойловой часов в должности дворника. Дочь Тютюнниковой получила зарплату в общей сложности в размере 250 000 рублей. Полученными деньгами она и ее мать распорядились по своему усмотрению.

«Вину в содеянном Тютюнникова и Самойлова не признали. Уголовное дело будет рассматриваться Центральным районным судом. Тютюнниковой грозит до восьми лет лишения свободы, а ее дочери — до шести», — добавили в прокуратуре.