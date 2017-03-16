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11:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Три человека погибли при пожаре в Нижегородской области 15 марта

Три человека погибли при пожаре в Нижегородской области 15 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в жилом доме в с. Казаково Вачского района поступило в 22:10. Там сгорел дом и надворные постройки на общей площади 15 кв.м. На месте пожара были обнаружены тела троих погибших — двух женщин (1962 и 1934 годов рождения) и мужчины 1973 года рождения. Причина пожара устанавливается. По данному факту следователи СУ СК РФ по региону организовали доследственную проверку.

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