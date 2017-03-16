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11:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Крупную партию роз уничтожат в Нижнем Новгороде из-за опасной болезни

В цветах из Нидерландов обнаружен цветочный трипс.

Крупную партию роз из Нидерландов уничтожат в Нижнем Новгороде из-за обнаружения опасной болезни, сообщает Россельхознадзор по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

При проверке выяснилось, что 780 горшечных растений «Роза Стар микс» заражены западным калифорнийским цветочным трипсом. Больные цветы поступили в регион от поставщика из Московской области, а к нему — из Голландии.

Владельцу роз выдано предписание уничтожить зараженную продукцию в полном объеме.

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