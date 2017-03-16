Крупную партию роз уничтожат в Нижнем Новгороде из-за опасной болезни
В цветах из Нидерландов обнаружен цветочный трипс.
В цветах из Нидерландов обнаружен цветочный трипс.
Крупную партию роз из Нидерландов уничтожат в Нижнем Новгороде
При проверке выяснилось, что 780 горшечных растений «Роза Стар микс» заражены западным калифорнийским цветочным трипсом. Больные цветы поступили в регион от поставщика из Московской области, а к нему — из Голландии.
Владельцу роз выдано предписание уничтожить зараженную продукцию в полном объеме.