Крупную партию роз уничтожат в Нижнем Новгороде из-за опасной болезни

Крупную партию роз из Нидерландов уничтожат в Нижнем Новгороде из-за обнаружения опасной болезни, сообщает Россельхознадзор по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

При проверке выяснилось, что 780 горшечных растений «Роза Стар микс» заражены западным калифорнийским цветочным трипсом. Больные цветы поступили в регион от поставщика из Московской области, а к нему — из Голландии.

Владельцу роз выдано предписание уничтожить зараженную продукцию в полном объеме.