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13:50 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Организатор кошмарного «концлагеря для собак» в Нижнем Новгороде отделался штрафом

Организатор «концлагеря для собак» в Нижнем Новгороде сегодня в очередной раз предстал перед судом. История о так называемом «пункте передержки» на улице Левинка в ноябре прошлого года потрясла всю Нижегородскую область.

Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» в левинковском «концлагере» давно закрыто. В отношении Алексея Ляхманова, организатора пункта передержки, а точнее — возглавляемой им фирмы — слушается дело об административном правонарушении. По сути обвинения — нарушения правил утилизации биологических отходов.

Как раз такого наказания — приостановки деятельности фирмы на 90 суток — и добивались сотрудники областного комитета Госветнадзора. Судебные заседания неоднократно переносились. И вот итог. Суд постановил прекратить производство по делу — истек трехмесячный срок привлечения к ответственности.

Руслан Мехтиев, главный государственный ветеринарный инспектор Московского, Автозаводского и Сормовского районов Нижнего Новгорода: «В данном случае с решением суда не согласны. Имело место затягивание рассмотрения дела. Последний перенос был практически на месяц».

Ответчик поделиться радостью с журналистами не пожелал. Нынешнее судебное заседание можно считать тихим завершением нашумевшей истории о содержании в чудовищных условиях и поголовной эвтаназии отловленных на улице животных.

В ноябре прошлого года из концлагеря на Левинке были спасены 22 живых собак, а из холодильника извлечены примерно 170 мертвых.

Алексей Ляхманов, организатор пункта передержки: «Усыпляли не мы, нам уже мертвых привозили».

По другой административной статье — нарушение правил содеражния животных — Алексей Ляхманов ранее оштрафован на 55 тысяч рублей. И это — все наказание. Его фирма продолжает работу на законных основаниях.

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