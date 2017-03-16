Организатор кошмарного «концлагеря для собак» в Нижнем Новгороде отделался штрафом

Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» в левинковском «концлагере» давно закрыто. В отношении Алексея Ляхманова, организатора пункта передержки, а точнее — возглавляемой им фирмы — слушается дело об административном правонарушении. По сути обвинения — нарушения правил утилизации биологических отходов.



Как раз такого наказания — приостановки деятельности фирмы на 90 суток — и добивались сотрудники областного комитета Госветнадзора. Судебные заседания неоднократно переносились. И вот итог. Суд постановил прекратить производство по делу — истек трехмесячный срок привлечения к ответственности.



Руслан Мехтиев, главный государственный ветеринарный инспектор Московского, Автозаводского и Сормовского районов Нижнего Новгорода: «В данном случае с решением суда не согласны. Имело место затягивание рассмотрения дела. Последний перенос был практически на месяц».



Ответчик поделиться радостью с журналистами не пожелал. Нынешнее судебное заседание можно считать тихим завершением нашумевшей истории о содержании в чудовищных условиях и поголовной эвтаназии отловленных на улице животных.



В ноябре прошлого года из концлагеря на Левинке были спасены 22 живых собак, а из холодильника извлечены примерно 170 мертвых.



Алексей Ляхманов, организатор пункта передержки: «Усыпляли не мы, нам уже мертвых привозили».



По другой административной статье — нарушение правил содеражния животных — Алексей Ляхманов ранее оштрафован на 55 тысяч рублей. И это — все наказание. Его фирма продолжает работу на законных основаниях.