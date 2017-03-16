Житель Самарской области вовлек 13-летних подростков в кражу старинных царских монет

По версии предварительного следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил двум 13-летним подросткам вместе совершить кражу из какого-либо дома. Сначала дети отказались от предложения, но, когда он пообещал поделить все похищенное пополам, согласились. Вместе они проникли в один из домов и похитили 30 000 рублей, золотую печатку, металлоискатель и старинные царские монеты времен Николая II. Сумма ущерба составила 86 700 рублей.

В настоящее время основную часть похищенного правоохранители изъяли и вернули владельцу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Красноярского района. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.