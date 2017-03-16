Житель Самарской области вовлек 13-летних подростков в кражу старинных царских монет
В Самарской области будут судить жителя села Старый Буян, который вовлек 13-летних подростков в кражу ценностей из жилого дома, сообщает
В Самарской области будут судить жителя села Старый Буян, который вовлек 13-летних подростков в кражу ценностей из жилого дома, сообщает
По версии предварительного следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил двум 13-летним подросткам вместе совершить кражу из
В настоящее время основную часть похищенного правоохранители изъяли и вернули владельцу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Красноярского района. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.