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11:20 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе водитель сбил пешехода на глазах у полицейского

Инцидент произошел в самом центре столицы, на пересечении бульвара Штефан чел Маре и улицы Армянская.

Источник: Actualitati.md

. Момент попал в объектив видеорегистратора и прислан очевидцем порталу Pro TV.

На записи видно, как женщина переходит дорогу на пешеходном переходе в то время, как ее сбивает машина. Инцидент произошел на глазах полицейского, который подоспел на помощь жертве.

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