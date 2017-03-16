В Кишиневе водитель сбил пешехода на глазах у полицейского
Инцидент произошел в самом центре столицы, на пересечении бульвара Штефан чел Маре и улицы Армянская.
Инцидент произошел в самом центре столицы, на пересечении бульвара Штефан чел Маре и улицы Армянская.
. Момент попал в объектив видеорегистратора и прислан очевидцем порталу Pro TV.
На записи видно, как женщина переходит дорогу на пешеходном переходе в то время, как ее сбивает машина. Инцидент произошел на глазах полицейского, который подоспел на помощь жертве.