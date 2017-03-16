По факту загрязнения Амура нефтепродуктами в Хабаровске возбудили дело

Росприроднадзор намерен найти и привлечь к ответственности виновных в загрязнении нефтепродуктами акватории Амура в Хабаровске. По факту незаконного слива нефтесодержащих отходов было возбуждено административное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт департамента Росприроднадзора по ДФО.

Напомним, что неподалеку от ТЭЦ-2 в Хабаровске свыше 500 квадратных метров акватории и прибрежной полосы Амура оказались охвачены нефтяным пятном. Активисты регионального отделения ОНФ заявили, что на берегу разлит мазут, и взяли пробы почвы и воды для экспертизы.

В окружном департаменте Росприроднадзора сообщили, что узнали о загрязнении еще 4 марта в результате звонка от оперативного дежурного управления МЧС по Хабаровскому краю.

«Поступила информация о загрязнении нефтепродуктам акватории реки Амур, в районе коллектора “Ручей Курча-Мурча” по улице Тихоокеанская, 53. На место происшествия незамедлительно выехали госинспекторы департамента с ведомственной лабораторией и представителями Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также другие специалисты. По указанному адресу обнаружен излив из ливневого коллектора талых вод серого цвета, почва по береговой полосе на протяжении 100 метров имеет признаки загрязнения нефтепродуктами. Рядом с коллектором на граничащем с ТЭЦ-2 земельном участке обнаружен выход из-под земли нефтезагрязненных вод», — говорится в сообщении пресс-службы Росприроднадзора.

Сейчас отобранные пробы воды и почвы находятся в лаборатории, а по факту загрязнения было возбуждено административное производство. Вместе с тем, чтобы избежать дальнейшего загрязнения, к ликвидации нефтяного пятна были привлечены сотрудники АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».