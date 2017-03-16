Экс-директор коммунальной службы присвоил более трех млн рублей

С 1 апреля 2014 года по 31 марта 2016 года мужчина снимал деньги с расчетного счета организации, переводил их в пользу третьих лиц. Также он получал деньги из кассы без оформления соответствующих бухгалтерских документов, либо отчитываясь за них в бухгалтерию подлинными и поддельными товарными и кассовыми чеками.

В общей сумме он украл у предприятия более 3,2 миллионов рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 530 тысяч рублей.