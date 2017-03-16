Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Порошенко потребует санкций, если будут поставки из Донбасса в РФ
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
11:01 (мск), источник: Новости Перми

Экс-директор коммунальной службы присвоил более трех млн рублей

В Горнозаводске суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора коммунальной службы ООО «СараныЖилСервис». Он признан виновным в пяти фактах присвоения и растраты средств организации.

С 1 апреля 2014 года по 31 марта 2016 года мужчина снимал деньги с расчетного счета организации, переводил их в пользу третьих лиц. Также он получал деньги из кассы без оформления соответствующих бухгалтерских документов, либо отчитываясь за них в бухгалтерию подлинными и поддельными товарными и кассовыми чеками.

В общей сумме он украл у предприятия более 3,2 миллионов рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 530 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
17 марта уголовное дело Романа Юшкова рассмотрит суд
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о «крымской амнистии»
Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь