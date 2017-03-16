В Казани ищут свидетелей наезда на студентку

В 19:15 водитель неустановленного автомобиля, следуя по ул. Кул Гали со стороны ул. Габишева в направлении ул. Фучика, напротив дома № 9 по ул. Кул Гали, по предварительным данным, в нарушение п. 13.1 ПДД при повороте направо не уступил дорогу и совершил наезд на 17-летнюю студентку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

После наезда в нарушение п. 2.5 ПДД водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей левого коленного сустава.

Очевидцев происшествия просят откликнуться по тел. 5−333−848.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 235 ДТП, из них 6 происшествий с пострадавшими — 4 наезда на пешеходов, столкновение автотранспорта и наезд на стоящий транспорт. В результате 7 участников ДТП — 4 пешехода (в том числе двое детей), пассажир и 2 водителя — получили травмы различной степени тяжести.