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15:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани ищут свидетелей наезда на студентку

(Город Казань KZN.RU, 16 марта). Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на студентку, произошедшего 15 марта.

В 19:15 водитель неустановленного автомобиля, следуя по ул. Кул Гали со стороны ул. Габишева в направлении ул. Фучика, напротив дома № 9 по ул. Кул Гали, по предварительным данным, в нарушение п. 13.1 ПДД при повороте направо не уступил дорогу и совершил наезд на 17-летнюю студентку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

После наезда в нарушение п. 2.5 ПДД водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей левого коленного сустава.

Очевидцев происшествия просят откликнуться по тел. 5−333−848.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 235 ДТП, из них 6 происшествий с пострадавшими — 4 наезда на пешеходов, столкновение автотранспорта и наезд на стоящий транспорт. В результате 7 участников ДТП — 4 пешехода (в том числе двое детей), пассажир и 2 водителя — получили травмы различной степени тяжести.

Также за минувшие сутки 665 водителей и 299 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 68 — за нарушение правил применения ремней безопасности; 15 — за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. 11 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Казани.

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