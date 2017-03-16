В Казани ищут свидетелей наезда на студентку
(Город Казань KZN.RU, 16 марта). Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на студентку, произошедшего 15 марта.
(Город Казань KZN.RU, 16 марта). Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на студентку, произошедшего 15 марта.
В 19:15 водитель неустановленного автомобиля, следуя по ул. Кул Гали со стороны ул. Габишева в направлении ул. Фучика, напротив дома № 9 по ул. Кул Гали, по предварительным данным, в нарушение п. 13.1 ПДД при повороте направо не уступил дорогу и совершил наезд на 17-летнюю студентку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
После наезда в нарушение п. 2.5 ПДД водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей левого коленного сустава.
Очевидцев происшествия просят откликнуться по тел. 5−333−848.
Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 235 ДТП, из них 6 происшествий с пострадавшими — 4 наезда на пешеходов, столкновение автотранспорта и наезд на стоящий транспорт. В результате 7 участников ДТП — 4 пешехода (в том числе двое детей), пассажир и 2 водителя — получили травмы различной степени тяжести.
Также за минувшие сутки 665 водителей и 299 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 68 — за нарушение правил применения ремней безопасности; 15 — за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. 11 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает