По делу экс-депутата Госдумы Олега Михеева задержан его племянник

В минувший вторник в Волгограде прошли обыски в семье Михеевых и их племянника Виталия Попова. Об этом v1.ru сообщил сын экс-депутата Госдумы Алексей Михеев. По его словам, вчера задержанный на самолете был доставлен в Москву в Следственный комитет России.

Напомним, СКР обвиняет Олега Михеева в «покушении на мошенничество в особо крупном размере» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2009—2010 гг. бизнесмен через своего родственника Виталия Попова незаконно получил контроль над ОАО «Волгоградский моторостроительный завод», не исполнив обязательства по инвестиционному договору о реконструкции этого предприятия.

Также Михеев подозревается в попытке хищения 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка», который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату «Волгопромбанк». Перед этой сделкой Михеев с помощью фиктивных договоров по оказанию услуг создал искусственную задолженность «Волгопромбанка» лично перед ним, утверждают следователи. О долге в 1,4 млрд рублей покупатель узнал только после завершения сделки, поскольку это не было отражено в бухгалтерском учете «Волгопромбанка».

С 27 января этого года Олег Михеев находится в федеральном розыске, поскольку он не является на вызов для ознакомления с обвинительным заключением по своему делу. Генеральный прокурор России Юрий Чайка в феврале поручил прокурору Волгоградской области Максиму Ершову разыскать экс-депутата и вручить ему копию обвинительного заключения. Сам подозреваемый свободно общается с журналистами и утверждает, что не скрывается от следствия и открыто проживает в Москве.