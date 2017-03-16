По делу экс-депутата Госдумы Олега Михеева задержан его племянник
32-летний Виталий Попов задержан в Волгограде в рамках уголовного дела против его дяди — бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева.
32-летний Виталий Попов задержан в Волгограде в рамках уголовного дела против его дяди — бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева.
В минувший вторник в Волгограде прошли обыски в семье Михеевых и их племянника Виталия Попова. Об этом v1.ru сообщил сын
Напомним, СКР обвиняет Олега Михеева в «покушении на мошенничество в особо крупном размере» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2009—2010 гг. бизнесмен через своего родственника Виталия Попова незаконно получил контроль над ОАО «Волгоградский моторостроительный завод», не исполнив обязательства по инвестиционному договору о реконструкции этого предприятия.
Также Михеев подозревается в попытке хищения 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка», который в 2008 году приобрел принадлежавший
С 27 января этого года Олег Михеев находится в федеральном розыске, поскольку он не является на вызов для ознакомления с обвинительным заключением по своему делу. Генеральный прокурор России Юрий Чайка в феврале поручил прокурору Волгоградской области Максиму Ершову разыскать
В конце февраля уголовное дело против Михеева