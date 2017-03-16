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11:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Экс-начальник районной ФМС получил 4 года колонии за взятки от мигрантов

Суд также оштрафовал Александра Ляпина на 3 млн рублей.

Лискинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику территориального пункта УФМС Каменского района Александру Ляпину в среду, 15 марта. В наказание за 16 эпизодов взяток экс-чиновник получил 4 года колонии общего режима и 3 млн рублей штрафа, сообщил журналисту РИА «Воронеж» помощник судьи Александр Каребин. Приятеля Ляпина из Санкт-Петербурга Вано Гортлишвили, который обвинялся в даче взяток, приговорили к 900 тыс. рублей штрафа и лишили на 3 года права занимать должности на госслужбе.

Как установил суд, начальник территориального пункта УФМС Каменского района Александр Ляпин с августе 2013 года помогал иностранцам за взятки. За деньги руководитель подразделения делал вид на жительство или разрешение на временное проживание «клиентам» из Молдавии, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Иностранцев со всей страны, нуждающихся в миграционных услугах, Ляпину находили приятели, одним из которых был Гортлишвили.

Друзья пересылали в Каменку документы мигрантов, а чиновник в их отсутствие готовил все необходимые бумаги, писал от имени мигрантов заявление, при необходимости прописывал иностранцев у знакомых или родных. Услуги начальника службы стоили от 10 до 70 тыс. рублей в зависимости от их сложности.

Дело против начальника миграционного отделения из села Каменка возбудили в январе 2016 года. Следователи выявили 16 эпизодов взяток, которые приходятся на 2013 — 2015 годы. Общая сумма взятки составила около 400 тыс. рублей, рассказывали ранее в СУ СКР по региону.

На следствии и в суде Александр Ляпин и Вано Гортлишвили полностью признали свою вину и просили о рассмотрении дела в особом порядке — без судебного разбирательства. Поэтому им было назначено довольно мягкое наказание. Уголовным кодексом РФ за взятку за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ) предусмотрено от 3 до 8 лет. И 4 года колонии общего режима Ляпин получил с учетом всех смягчающих обстоятельств. После оглашения приговора на бывшего чиновники надели наручники в зале суда.

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