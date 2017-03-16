Смертельная авария под Выборгом. Последние подробности
Очевидцы в соцсетях сообщали о сильном гололеде утром 16 марта на
Очевидцы в соцсетях сообщали о сильном гололеде утром 16 марта на
Напомним, ДТП произошло на 19 км Сайменского канала 16 марта в 08:50. По данным «Фонтанки», туристический автобус занесло на льду, и он врезался в скалу.
В МЧС Выборгского района ivbg.ru подтвердили информацию о трех погибших. Также в ДТП пострадало около 20 человек. Всего в автобусе находилось 32 пассажира.
Как сообщили ivbg.ru в дорожной полиции, попавший в аварию пассажирский автобусом «Ю-Тонг» принадлежит частному лицу. Им управлял водитель 1960 года рождения. Автобус следовал из