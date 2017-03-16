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11:26 (мск), источник: ivbg.ru

Смертельная авария под Выборгом. Последние подробности

Очевидцы в соцсетях сообщали о сильном гололеде утром 16 марта на российско-финской границе.

Источник: ivbg.ru
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Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Ленобласти

Напомним, ДТП произошло на 19 км Сайменского канала 16 марта в 08:50. По данным «Фонтанки», туристический автобус занесло на льду, и он врезался в скалу.

В МЧС Выборгского района ivbg.ru подтвердили информацию о трех погибших. Также в ДТП пострадало около 20 человек. Всего в автобусе находилось 32 пассажира.

Как сообщили ivbg.ru в дорожной полиции, попавший в аварию пассажирский автобусом «Ю-Тонг» принадлежит частному лицу. Им управлял водитель 1960 года рождения. Автобус следовал из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии.

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