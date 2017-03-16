Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Ленобласти
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Автобус с туристами попал в аварию в Выборгской районе Ленинградской области, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Автобус с туристами попал в аварию в Выборгской районе Ленинградской области, сообщили «Интерфаксу» в
Как уточняют в
«Сегодня в 08.50 на 16 км автодороги “Выборг-Брусничное” водитель 1960 года рождения, управляя автобусом “Ю-Тонг”, который принадлежит частному лицу, следуя из
В автобусе находились 32 пассажира.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона, «все находившиеся в автобусе — граждане РФ».
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