Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Ленобласти

Как уточняют в пресс-службе регионального управления ГИБДД, возможной причиной аварии стал гололед, из-за которого водитель автобуса не справился с управлением.

«Сегодня в 08.50 на 16 км автодороги “Выборг-Брусничное” водитель 1960 года рождения, управляя автобусом “Ю-Тонг”, который принадлежит частному лицу, следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии на скользкой дороге съехал в кювет», — сказал собеседник.

В автобусе находились 32 пассажира.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона, «все находившиеся в автобусе — граждане РФ».