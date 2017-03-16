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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Ленобласти

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Автобус с туристами попал в аварию в Выборгской районе Ленинградской области, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона. Погибли три человека, еще 20 пострадали.

Как уточняют в пресс-службе регионального управления ГИБДД, возможной причиной аварии стал гололед, из-за которого водитель автобуса не справился с управлением.

«Сегодня в 08.50 на 16 км автодороги “Выборг-Брусничное” водитель 1960 года рождения, управляя автобусом “Ю-Тонг”, который принадлежит частному лицу, следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии на скользкой дороге съехал в кювет», — сказал собеседник.

В автобусе находились 32 пассажира.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона, «все находившиеся в автобусе — граждане РФ».

В пресс-службе правительства региона уточнили, что участок дороги, где произошло ДТП, находится в аренде у Финляндии.

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