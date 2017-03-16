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11:11 (мск), источник: ИА REGNUM

На Урале обвиняемому в убийстве матери подростку могут смягчить статью

Школьник прошёл психиатрическую экспертизу и признан вменяемым. Но на момент преступления он был в состоянии аффекта, установили медики.

В Екатеринбурге в отношении подростка, который по версии следствия убил ножом собственную мать, завершена психиатрическая экспертиза. 15-летний парень вменяем, а в момент преступления находился в состоянии аффекта, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Были проведены амбулаторная и стационарная экспертизы. Врачи считают, что подросток находился в состоянии аффекта, но психически он полностью здоров и в лечении не нуждается. На данный момент расследование будет продолжено», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Екатеринбурге трагедия произошла в ночь с 28 на 29 ноября в жилом районе Уралмаш. Школьник после развода родителей проживал с матерью, которая начала часто и сильно выпивать. На этой почве у них происходили ссоры. По предварительным данным, и в вечер совершения преступления мать стала кричать на сына и угрожать ему ножом. В результате потасовки она, по словам подростка, ранила его в руки, а он, выхватив нож, нанёс ей несколько ударов, от которых она впоследствии скончалась.

Оставив её одну на полу истекающей кровью, подросток помчался к отцу, который сразу вызвал сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, а 15-летний подросток был отправлен под домашний арест. Но затем он сбежал из-под него и был задержан уже в Челябинске. После этого его заключили под стражу.

Отметим, когда история стала достоянием общественности, на форумах и в соцсетях стали появляться заявления лиц, якобы знавших мать подростка лично. Они утверждали, что школьник чрезмерно увлекался компьютерными играми. В тот самый вечер женщина потребовала, чтобы он прекратил играть, и это стало причиной смертельного конфликта.

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