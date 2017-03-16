Драка между водителями и пассажирами столкнувшихся машин в Сочи попала на видео

После ДТП, в результате которого столкнулись автомобили Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser, водители стали выяснять отношения, завязалась потасовка.

Один из участников разбил фару машины своего оппонента. В ответ хозяин второго внедорожника протаранил автомобиль своего обидчика. В городском УВД «Вестям Сочи» сообщили, что оба водителя позже обратились в полицию.