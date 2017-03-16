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11:33 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже на видео попало ДТП с девушкой, сбитой на пешеходном переходе

Очевидцы опубликовали в сети видеозапись с моментом ДТП — на улице Хользунова иномарка сбила девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

На записи видно, как девушку, перебегающую дорогу по «зебре», сбивает машина — водитель иномарки не успевает затормозить перед пешеходом. К девушке, упавшей на проезжую часть, сразу подбежали пешеходы — молодые люди помогли ей подняться.

В ГИБДД журналистам портала 36on.ru сообщили, что информации о ДТП с пострадавшими, произошедшими 15 марта в Воронеже, к ним не поступало. Предположительно, девушка не получила серьезных травм и не стала обращаться в больницу.

Следует отметить, что по данным полиции 15 марта в Воронеже произошло 85 ДТП. Всего по Воронежской области произошло 121 ДТП. Кроме того, как подчеркнули в полиции, за минувшие сутки 29 водителей были привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам.

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