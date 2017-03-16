На Южном Урале в лагере «Орленок» ребенок получил ожог ног. Возбуждено уголовное дело
На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов ребенком в детском лагере. Мальчик наступил на золу и получил ожог обеих ног. Об этом на
На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов ребенком в детском лагере. Мальчик наступил на золу и получил ожог обеих ног. Об этом на
Инцидент произошел еще летом в лагере «Орленок» в Еткуле, однако известно о происшествии стало только накануне.
«Мальчик зашел в кусты и случайно наступил на золу, которую
Учреждение возместило матери стоимость путевки, а оплачивать моральный вред не стало. Тогда женщина и написала заявление.
По словам Дениса Чернятьева, у следствия есть вопросы к матери, но и к администрации учреждения, которые были обязаны сообщить о происшествии. Кроме того, об инциденте не сообщили и в больнице, куда поступал мальчик.