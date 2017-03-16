На Южном Урале в лагере «Орленок» ребенок получил ожог ног. Возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел еще летом в лагере «Орленок» в Еткуле, однако известно о происшествии стало только накануне.

«Мальчик зашел в кусты и случайно наступил на золу, которую кто-то высыпал. Он получил ожоги ног. Возбуждено уголовное дело. Будем разбираться. Мама не сообщала об этом факте, пытаясь договориться с администрацией лагеря», — отметил он.

Учреждение возместило матери стоимость путевки, а оплачивать моральный вред не стало. Тогда женщина и написала заявление.

По словам Дениса Чернятьева, у следствия есть вопросы к матери, но и к администрации учреждения, которые были обязаны сообщить о происшествии. Кроме того, об инциденте не сообщили и в больнице, куда поступал мальчик.