Пьяный житель Омской области сообщил в полицию, что захватил заложников и потребовал самолет и деньги
Молодой человек хотел проверить скорость реагирования правоохранителей на сообщение о терроризме.
Молодой человек хотел проверить скорость реагирования правоохранителей на сообщение о терроризме.
Полицейские Тюкалинского района получили тревожный звонок о захвате заложников.
14 марта в местное отделение полиции позвонил неизвестный парень и сообщил, что он в местном клубе захватил заложников. За жизни и свободу захваченный людей неизвестный потребовал крупную сумму денег и самолет.
Полицейские сразу же установили, откуда поступил звонок — из таксофона, который используется очень редко.
В