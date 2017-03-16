Пьяный житель Омской области сообщил в полицию, что захватил заложников и потребовал самолет и деньги

Полицейские Тюкалинского района получили тревожный звонок о захвате заложников.

14 марта в местное отделение полиции позвонил неизвестный парень и сообщил, что он в местном клубе захватил заложников. За жизни и свободу захваченный людей неизвестный потребовал крупную сумму денег и самолет.

Полицейские сразу же установили, откуда поступил звонок — из таксофона, который используется очень редко.

Служебно-разыскной пес Лорд взял след от таксофона и привел правоохранителей к частному дому. В нем полицейские обнаружили спящего парня, которого не удалось разбудить — он был сильно пьян. Сотрудники полиции доставили пьянчугу в отделение, где, протрезвев, 21-летний парень признался, что просто пошутил о захвате заложников. По его словам, он хотел проверить, как быстро правоохранительные органы отреагируют на звонок от террориста.