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11:53 (мск), источник: Известия.Ру

Интерпол объявил в розыск четырех северокорейцев по делу Ким Чен Нама

По предварительным данным, граждане КНДР находились в аэропорту Малайзии в день убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Источник: Reuters

Интерпол объявил в международный розыск четырех граждан КНДР, которых подозревают в причастности к убийству Ким Чен Нама брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщает сингапурский телеканал Channel News Asia, четверо объявленных в розыск мужчин находились в аэропорту Куалу-Лумпура в день убийства Ким Чен Нама и в тот же день покинули территорию Малайзии.

По данным полиции, они покинули Малайзию в тот же день и сейчас могут укрываться в столице КНДР Пхеньяне.

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Напомним, мужчина, которого называют братом Ким Чены Ына, скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему распылили в лицо отравляющее вещество VX. Под подозрением оказались северокорейские спецслужбы.

Было проведено вскрытие, но о его результатах будет известно не скоро, поскольку дополнительные экспертизы, связанные с идентификацией примененного для убийства яда, займут много времени.

КНДР отрицает факт убийства Ким Чен Нама, заявляя, что скончавшегося звали, как указано в его паспорте, Ким Чхоль. Также северокорейские власти утверждают, что мужчина умер не от яда, а от сердечного приступа.

Ким Чен Нам — единокровный старший брат действующего главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Он считался наиболее вероятным преемником лидера КНДР Ким Чен Ира. Однако после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту якобы «для посещения Диснейленда», которое он обещал четырехлетнему сыну, следовавшему вместе с ним, Ким Чен Нам подвергся опале и лишился всех официальных постов.

Последние годы проживал в Макао, Малайзии и Сингапуре.

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