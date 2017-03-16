В Воронежской области неизвестный убил 83-летнюю женщину

Неизвестный убил 83-летнюю женщину в доме по улице Мира в поселке Давыдовка Лискинского района, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 16 марта. Тело пенсионерки нашел сосед в понедельник, 13 марта.

Мужчина заметил, что соседка несколько дней не выходила на улицу, а в доме не зажигался свет. Когда давыдовец вошел в дом, то увидел тело женщины. Мужчина заметил на голове погибшей множественные травмы. Сельчанин вызвал полицию и скорую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Убийцу ищут полицейские, следователи и криминалисты регионального СУ СКР. Правоохранители осмотрели место убийства и собрали улики. Точную причину смерти женщины установит судмедэкспертиза.