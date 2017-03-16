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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Перевернувшийся в Ленобласти автобус принадлежит компании «Восход-Авто»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Попавший в ДТП на границе с Финляндией автобус, в результате чего погибли 3 человека и 20 человек пострадали, принадлежит туркомпании «Восход-Авто», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

Утром в четверг экскурсионный автобус опрокинулся в Ленобласти, на границе с Финляндией: три человека погибли, до 20 получили травмы. По данным ГИБДД, ДТП произошло неподалеку от МАПП «Брусничное». Автобус «Ю-Тонг», следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии по скользкой из-за гололеда дороге, совершил съезд в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. По предварительной информации в результате ДТП погибли 3 человека и 20 пострадали. Участок дороги, где произошло ДТП, по данным пресс-службы властей региона, находится в аренде у Финляндии.

«Автобус принадлежит туркомпании «Восход-Авто», — сказал собеседник агентства.

УГИБДД ведет проверку по факту ДТП.

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