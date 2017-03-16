Труп мужчины нашел сторож бывшего Дома культуры РЭБ флота в Хабаровске

В бывшем Доме культуры РЭБ Флота, расположенном на улице Шевчука в Хабаровске, сторож обнаружил погибшего от побоев мужчину и его сильно избитого родственника, сообщает портал «Губерния».

Охранник пришел на работу к девяти часам утра, чтобы сменить коллегу и заступить на дневное дежурство. Поднявшись на второй этаж, сторож увидел бутылки от спиртного. На полу лежал окровавленный труп мужчины со следами побоев — похоже, что в качестве оружия использовалась бейсбольная бита. Неподалеку находился и родственник погибшего — этого мужчину в тяжелом состоянии доставили в нейрохирургическое отделение.

Изучив место преступления, следователи сделали вывод, что на пьянке был кто-то третий. Эксперт-криминалист нашел отпечатки пальцев человека, дактокарта которого уже есть в полицейской базе данных.

Подозреваемый был объявлен в розыск, но позже объявился сам. Мужчина с многочисленными травмами обратился в больницу за помощью. Каким образом он причастен к гибели хабаровчанина и что стало причиной жестокой расправы, выясняют сотрудники следственного комитета.