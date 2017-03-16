В Волгодонске 3-летний ребенок выпал из окна дома

По предварительным данным, ребенок, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно открыл пластиковое окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры.

«С телесными повреждениями различной степени тяжести, характерными для падения с высоты, ребенок был доставлен в БСМП Волгодонска. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.