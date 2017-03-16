Двух пострадавших в аварии под Выборгом вертолетами эвакуируют в НИИ Джанелидзе
Двух пострадавших в ДТП с автобусом под Выборгом на вертолете эвакуируют в НИИ Джанелидзе. Об этом сообщает
Двух пострадавших в ДТП с автобусом под Выборгом на вертолете эвакуируют в НИИ Джанелидзе. Об этом сообщает
«В связи с аварией с туристическим автобусом из Петербурга, произошедшей сегодня утром под Выборгом, губернатор поручил комитету поздравоохранению оценить состояние пострадавших эвакуированных в больницы Выборга и в случае необходимости оказать необходимую помощь», — добавил он.
Напомним, что в 08:50 автобус «Ю-Тонг» на пути из Петербурга в Финляндию съехал в кювет и опрокинулся. Управлял автобусом, в котором находилось 32 пассажира, 56-летний мужчина. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и
Далее участок дороги от река Малиновки до государственной границы находится в аренде у Финляндской Республики вместе с
Работы по содержанию участка и обеспечению безопасности дорожного движения возложены на Финскую сторону, подчеркнули в