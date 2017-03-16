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13:04 (мск), источник: Фонтанка

Двух пострадавших в аварии под Выборгом вертолетами эвакуируют в НИИ Джанелидзе

Двух пострадавших в ДТП с автобусом под Выборгом на вертолете эвакуируют в НИИ Джанелидзе. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

«В связи с аварией с туристическим автобусом из Петербурга, произошедшей сегодня утром под Выборгом, губернатор поручил комитету поздравоохранению оценить состояние пострадавших эвакуированных в больницы Выборга и в случае необходимости оказать необходимую помощь», — добавил он.

По данным Смольного, в результате аварии трое погибших, 19 пострадавших средней степени тяжести, один человек — в тяжёлом состоянии.

Напомним, что в 08:50 автобус «Ю-Тонг» на пути из Петербурга в Финляндию съехал в кювет и опрокинулся. Управлял автобусом, в котором находилось 32 пассажира, 56-летний мужчина. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группы ГСУ ГУ МВД России.

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Пресс-служба «Севзапуправтодора» уточняет, что участок на подъезде к МАПП «Брусничное», на котором произошло ДТП, не входит в состав федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия», граница федеральной трассы А-181 «Скандинавия» на участке подъезда к МАПП «Брусничное» располагается на км 10 (река Малиновка, первый погранпост).

Далее участок дороги от река Малиновки до государственной границы находится в аренде у Финляндской Республики вместе с инженерно-техническими сооружениями Сайменского канала и по условиям межправительственного договора об аренде Сайменского канала.

Работы по содержанию участка и обеспечению безопасности дорожного движения возложены на Финскую сторону, подчеркнули в пресс-службе «Севзапуправтодора».

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