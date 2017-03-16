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12:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в Кокшетау

25-летний чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский был убит в драке в Кокшетау, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД Акмолинской области.

Как сообщили в правоохранительных органах, убийство спортсмена произошло в ночь с 13 на 14 марта.

«В ходе словесной перепалки завязалась драка. Нападавший 18-летний студент местного колледжа нанес спортсмену несколько ножевых ранений. Евгений Галузинский скончался в карете скорой помощи»,― сообщили в ДВД.

В настоящее время все участники драки установлены. В отношении одного из задержанных, 18-летнего студента колледжа возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится под арестом.

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