«Жил в хлеву и питался кормом» — в консульстве рассказали о найденном в Алматы физике из РФ
Юрий Образцов вернется домой уже в воскресенье.
Юрий Образцов вернется домой уже в воскресенье.
Консульство РФ в Казахстане выдало физику из Новосибирска Юрию Образцову свидетельство на возвращение в Россию. Ожидается, что мужчина вернется домой в воскресенье прямым авиарейсом из Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на российского консула Ирину Переверзеву.
«Началась вся эта история для нас во вторник. Сегодня она с точки зрения консульства в
Также Переверзева опровергла всяческие домыслы о том, что Юрий Образцов якобы не был похищен, а просто «забомжевал».
«Он довольно известный человек, мы это установили. С
По словам Переверзевой, волонтеры отказались от денег и сами вызвались купить билет жителю Новосибирска, сказав, что это их гость.
«Сказали, сами его отправят, потому что они его любят и уважают. Это не волонтеры, а просто неравнодушные люди. Когда Тамара Полуэктова нашла его в центре Алматы, то позвонила своему другу Александру. Тот обратился уже к своему другу Расулу, где и нашел кров Образцов. Они все вместе были с ним в УВД, привели его в консульство, отмыли, привели в порядок», — поведала консул РФ.
В свою очередь Расул Байрамуков, у которого живет
«Тем более растем, выросли в многонациональном Казахстане. Все это мы хорошо понимаем, родители нас так воспитывали. В нашей стране в мире и согласии живут 138 наций. Каждый себя уважающий мужчина должен так поступать. Билет на свои деньги покупаем, с Божьей помощью отправим», — сказал он.
«Только сейчас получили документ в консульстве. Без документов никак не могли забронировать билет. Сейчас берем билет на выходные, осталось еще получить миграционную регистрацию», — объяснил позицию волонтеров неравнодушный алматинец.
Напомним, Юрия Образцова нашла Тамара Полуэктова — сотрудница ТЦ, расположенного возле вокзала «Алматы-2». Он рассказал, что доехал до города на попутках и что его удерживали