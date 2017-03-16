Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
12:21 (мск), источник: Tengrinews

«Жил в хлеву и питался кормом» — в консульстве рассказали о найденном в Алматы физике из РФ

Юрий Образцов вернется домой уже в воскресенье.

Источник: Tengrinews

Консульство РФ в Казахстане выдало физику из Новосибирска Юрию Образцову свидетельство на возвращение в Россию. Ожидается, что мужчина вернется домой в воскресенье прямым авиарейсом из Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на российского консула Ирину Переверзеву.

«Началась вся эта история для нас во вторник. Сегодня она с точки зрения консульства в рекордно-короткие сроки завершилась. Быстрее мы не могли сделать, потому что эта виза на возвращение, приравниваемая к временному паспорту. На ее получение требуется время, но волонтеры, которые нашли Юрия, дозвонились в Новосибирск, и уже вчера все это было прислано. Сложность в том, что по законодательству сам гражданин должен собирать документы. Этот этап обычно самый сложный, потому что человеку и так плохо, и он не знает, куда идти в чужом городе. Но волонтеры помогли ему все это собрать очень быстро за полтора-два дня», — рассказала консул РФ в Алматы, добавив, что мужчина улетит в воскресенье прямым рейсом Алматы — Новосибирск.

Читайте также
Российский физик-ядерщик провел несколько лет в плену в ауле Казахстана

Также Переверзева опровергла всяческие домыслы о том, что Юрий Образцов якобы не был похищен, а просто «забомжевал».

«Он довольно известный человек, мы это установили. С геолого-разведкой был связан. Он адекватный, воспитанный. Это точно не бомж. (…) Два года мужчина жил в хлеву. Его не выпускали. Он видел только степь и животных, питался запаренным кормом. Его плетьми хлестали, нагайкой били. Он поэтому не все помнит. Когда его в одной майке увидели, то это даже вызвало слезы. Ему варят сейчас кашу и дают по три ложки каждый час, чтобы не навредить. Сначала, не подумав, дали Юрию кастрюлю борща, он ее за минуту съел и ему стало плохо», — рассказала консул.

По словам Переверзевой, волонтеры отказались от денег и сами вызвались купить билет жителю Новосибирска, сказав, что это их гость.

«Сказали, сами его отправят, потому что они его любят и уважают. Это не волонтеры, а просто неравнодушные люди. Когда Тамара Полуэктова нашла его в центре Алматы, то позвонила своему другу Александру. Тот обратился уже к своему другу Расулу, где и нашел кров Образцов. Они все вместе были с ним в УВД, привели его в консульство, отмыли, привели в порядок», — поведала консул РФ.

В свою очередь Расул Байрамуков, у которого живет физик-ядерщик из Новосибирска, сказал в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz, что он и его знакомые просто не могли пройти мимо такой беды, потому что так воспитаны.

«Тем более растем, выросли в многонациональном Казахстане. Все это мы хорошо понимаем, родители нас так воспитывали. В нашей стране в мире и согласии живут 138 наций. Каждый себя уважающий мужчина должен так поступать. Билет на свои деньги покупаем, с Божьей помощью отправим», — сказал он.

«Только сейчас получили документ в консульстве. Без документов никак не могли забронировать билет. Сейчас берем билет на выходные, осталось еще получить миграционную регистрацию», — объяснил позицию волонтеров неравнодушный алматинец.

Напомним, Юрия Образцова нашла Тамара Полуэктова — сотрудница ТЦ, расположенного возле вокзала «Алматы-2». Он рассказал, что доехал до города на попутках и что его удерживали где-то на ферме близ Алматы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Кокшетау: Задержаны пять студентов
Кремль опроверг причастность ФСБ к кибератакам на аккаунты Yahoo
Меркель посетит Москву 2 мая
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Радикалы проиграли выборы в Нидерландах
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 маловероятно Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь