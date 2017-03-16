«Жил в хлеву и питался кормом» — в консульстве рассказали о найденном в Алматы физике из РФ

«Началась вся эта история для нас во вторник. Сегодня она с точки зрения консульства в рекордно-короткие сроки завершилась. Быстрее мы не могли сделать, потому что эта виза на возвращение, приравниваемая к временному паспорту. На ее получение требуется время, но волонтеры, которые нашли Юрия, дозвонились в Новосибирск, и уже вчера все это было прислано. Сложность в том, что по законодательству сам гражданин должен собирать документы. Этот этап обычно самый сложный, потому что человеку и так плохо, и он не знает, куда идти в чужом городе. Но волонтеры помогли ему все это собрать очень быстро за полтора-два дня», — рассказала консул РФ в Алматы, добавив, что мужчина улетит в воскресенье прямым рейсом Алматы — Новосибирск.

Консульство РФ в Казахстане выдало физику из Новосибирска Юрию Образцову свидетельство на возвращение в Россию. Ожидается, что мужчина вернется домой в воскресенье прямым авиарейсом из Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на российского консула Ирину Переверзеву.

Также Переверзева опровергла всяческие домыслы о том, что Юрий Образцов якобы не был похищен, а просто «забомжевал».

«Он довольно известный человек, мы это установили. С геолого-разведкой был связан. Он адекватный, воспитанный. Это точно не бомж. (…) Два года мужчина жил в хлеву. Его не выпускали. Он видел только степь и животных, питался запаренным кормом. Его плетьми хлестали, нагайкой били. Он поэтому не все помнит. Когда его в одной майке увидели, то это даже вызвало слезы. Ему варят сейчас кашу и дают по три ложки каждый час, чтобы не навредить. Сначала, не подумав, дали Юрию кастрюлю борща, он ее за минуту съел и ему стало плохо», — рассказала консул.

По словам Переверзевой, волонтеры отказались от денег и сами вызвались купить билет жителю Новосибирска, сказав, что это их гость.

«Сказали, сами его отправят, потому что они его любят и уважают. Это не волонтеры, а просто неравнодушные люди. Когда Тамара Полуэктова нашла его в центре Алматы, то позвонила своему другу Александру. Тот обратился уже к своему другу Расулу, где и нашел кров Образцов. Они все вместе были с ним в УВД, привели его в консульство, отмыли, привели в порядок», — поведала консул РФ.

В свою очередь Расул Байрамуков, у которого живет физик-ядерщик из Новосибирска, сказал в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz, что он и его знакомые просто не могли пройти мимо такой беды, потому что так воспитаны.

«Тем более растем, выросли в многонациональном Казахстане. Все это мы хорошо понимаем, родители нас так воспитывали. В нашей стране в мире и согласии живут 138 наций. Каждый себя уважающий мужчина должен так поступать. Билет на свои деньги покупаем, с Божьей помощью отправим», — сказал он.

«Только сейчас получили документ в консульстве. Без документов никак не могли забронировать билет. Сейчас берем билет на выходные, осталось еще получить миграционную регистрацию», — объяснил позицию волонтеров неравнодушный алматинец.