Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
12:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области на 12% снизилось количество преступлений

Как 15 марта 2017 года на сессии Законодательного собрания региона сообщил начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук, в прошлом году было совершенно 47 тыс. правонарушений, в то время, как в 2015 году было совершено 53 тыс. преступлений.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений также сократилось на 13% (с 11 до 9,6 тысяч). По общему уровню преступности Иркутская область занимает 19 место в рейтинге российских регионов (194,6 преступлений на 10 тыс. населения), по тяжким и особо тяжким 12 место (40 преступлений на 10 тыс. населения). Пять лет назад Приангарье находилось в этом рейтинге на пятом и втором местах соответственно. Работа полиции в 2016 году позволила на 18% сократить остаток нераскрытых преступлений (с 25,5 до 20,9 тысяч); тяжких и особо тяжких — с 5,7 до 4,7 тысяч преступлений.

В прошлом году за совершение преступлений задержано 23 560 человек и раскрыто 25 680 преступлений, в суд направлено 17,3 тыс. уголовных дел. Раскрываемость преступлений возросла до 55% и превысила среднероссийское значение (2015 г. — 52%; Россия — 54.7%), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям — до 50% (2015 г. — 48%). Так, была пресечена деятельность 34 организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены 143 лидера и активных члена банд, раскрыто 139 совершенных ими преступлений. В суд направлено уголовное дело в отношении четырех членов банды, совершавшей разбойные нападения на отделения и сотрудников «Почты России». На их счету десяток преступлений, в том числе пять разбойных нападений. Возбуждено уголовное дело по факту создания организованного преступного сообщества численностью 30 человек, которыми совершались незаконные рубки леса общим объёмом 1,7 тыс. куб. м, а причиненный ущерб составил более 18 млн рублей.

Во взаимодействии с СУ СКР по Иркутской области, УФНС и Иркутской таможней выявлены три факта контрабанды древесины в КНР. Общий предотвращённый ущерб составил более 455 млн рублей. Перекрыто 13 каналов поставки наркотических и психотропных веществ в регион, в том числе один международный.

Возросла эффективность работы по предотвращению и раскрытию преступлений против личности и имущества, что позволило сократить число квартирных краж на 23%, краж автотранспорта на 31%, снижения тяжких и особо тяжких преступлений против личности на 10%. При этом выросла раскрываемости подобных преступлений. В частности, раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возросла с 82% до 85%, разбойных нападений — с 73% до 79%, грабежей — с 52% до 55,5%, краж — с 37,7% до 40%. Профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в 2016 году, позволил на 22% сократить число мошенничеств в Иркутской области, при этом число раскрытых интернет-мошенничеств возросло более чем в два раза.

Во взаимодействии с правительством Иркутской области были раскрыты более 1 100 экономических преступлений, в том числе 520 тяжких и особо тяжких. Установлено и привлечено к уголовной ответственности 517 человек. Особое внимание уделялось пресечению коррупционных преступлений, в том числе среди должностных лиц органов власти. Так, выявлено 227 фактов взяточничества (+12%), по которым установлено 129 (+20%) должностных лиц различного уровня. Пресечено 152 (+22%)преступления в налоговой сфере, в федеральный бюджет возмещено почти 400 млн рублей невыплаченных налогов.

Кроме того, в прошлом году было установлено 1 260 (+7%) человек, причастных к незаконным рубкам леса, арестовано 326 человек (+23%), из которых 198 заключено под стражу до суда (+50%). К реальной мере наказания в виде лишения свободы приговорено 57 человек. У преступников изъято более 30 тыс. куб м леса и лесоматериалов, около 1 000 единиц техники.

Особое внимание было уделено профилактической работе с несовершеннолетними. Среди них выявлено 13,6 тысяч правонарушителей, почти 4,5 тысячи поставлено на профилактические учеты. Это позволило снизить количество преступлений, совершённых подростками, на 17,5% (до 1 600), в том числе тяжких и особо тяжких на 20% (до 335).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль опроверг причастность ФСБ к кибератакам на аккаунты Yahoo
Меркель посетит Москву 2 мая
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Радикалы проиграли выборы в Нидерландах
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 маловероятно Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь