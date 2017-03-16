В Иркутской области на 12% снизилось количество преступлений

Количество тяжких и особо тяжких преступлений также сократилось на 13% (с 11 до 9,6 тысяч). По общему уровню преступности Иркутская область занимает 19 место в рейтинге российских регионов (194,6 преступлений на 10 тыс. населения), по тяжким и особо тяжким 12 место (40 преступлений на 10 тыс. населения). Пять лет назад Приангарье находилось в этом рейтинге на пятом и втором местах соответственно. Работа полиции в 2016 году позволила на 18% сократить остаток нераскрытых преступлений (с 25,5 до 20,9 тысяч); тяжких и особо тяжких — с 5,7 до 4,7 тысяч преступлений.

В прошлом году за совершение преступлений задержано 23 560 человек и раскрыто 25 680 преступлений, в суд направлено 17,3 тыс. уголовных дел. Раскрываемость преступлений возросла до 55% и превысила среднероссийское значение (2015 г. — 52%; Россия — 54.7%), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям — до 50% (2015 г. — 48%). Так, была пресечена деятельность 34 организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены 143 лидера и активных члена банд, раскрыто 139 совершенных ими преступлений. В суд направлено уголовное дело в отношении четырех членов банды, совершавшей разбойные нападения на отделения и сотрудников «Почты России». На их счету десяток преступлений, в том числе пять разбойных нападений. Возбуждено уголовное дело по факту создания организованного преступного сообщества численностью 30 человек, которыми совершались незаконные рубки леса общим объёмом 1,7 тыс. куб. м, а причиненный ущерб составил более 18 млн рублей.

Во взаимодействии с СУ СКР по Иркутской области, УФНС и Иркутской таможней выявлены три факта контрабанды древесины в КНР. Общий предотвращённый ущерб составил более 455 млн рублей. Перекрыто 13 каналов поставки наркотических и психотропных веществ в регион, в том числе один международный.

Возросла эффективность работы по предотвращению и раскрытию преступлений против личности и имущества, что позволило сократить число квартирных краж на 23%, краж автотранспорта на 31%, снижения тяжких и особо тяжких преступлений против личности на 10%. При этом выросла раскрываемости подобных преступлений. В частности, раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возросла с 82% до 85%, разбойных нападений — с 73% до 79%, грабежей — с 52% до 55,5%, краж — с 37,7% до 40%. Профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в 2016 году, позволил на 22% сократить число мошенничеств в Иркутской области, при этом число раскрытых интернет-мошенничеств возросло более чем в два раза.

Во взаимодействии с правительством Иркутской области были раскрыты более 1 100 экономических преступлений, в том числе 520 тяжких и особо тяжких. Установлено и привлечено к уголовной ответственности 517 человек. Особое внимание уделялось пресечению коррупционных преступлений, в том числе среди должностных лиц органов власти. Так, выявлено 227 фактов взяточничества (+12%), по которым установлено 129 (+20%) должностных лиц различного уровня. Пресечено 152 (+22%)преступления в налоговой сфере, в федеральный бюджет возмещено почти 400 млн рублей невыплаченных налогов.

Кроме того, в прошлом году было установлено 1 260 (+7%) человек, причастных к незаконным рубкам леса, арестовано 326 человек (+23%), из которых 198 заключено под стражу до суда (+50%). К реальной мере наказания в виде лишения свободы приговорено 57 человек. У преступников изъято более 30 тыс. куб м леса и лесоматериалов, около 1 000 единиц техники.

Особое внимание было уделено профилактической работе с несовершеннолетними. Среди них выявлено 13,6 тысяч правонарушителей, почти 4,5 тысячи поставлено на профилактические учеты. Это позволило снизить количество преступлений, совершённых подростками, на 17,5% (до 1 600), в том числе тяжких и особо тяжких на 20% (до 335).