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12:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-строителя Приморского океанариума отпускают по УДО

Если решение суда не будет обжаловано, Олег Шишов выйдет уже 26 марта.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно— досрочном освобождении бывшего генерального директора и владельца НПО «Мостовик» Олега Шишова, которого осудили в том числе за растрату миллиарда рублей на строительстве Приморского океанариума. Ожидается, что Шишов выйдет на свободу 27 марта, когда решение суда вступит в силу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральные СМИ.

«Суд в ходе выездного заседания в колонии № 8 города Омска удовлетворил ходатайство и постановил выпустить по УДО Олега Шишова», — цитирует ТАСС представитель суда.

Если решение суда не будет обжаловано, то оно вступит в силу 26 марта, уточнили в канцелярии.

Напомним, экс-руководитель НПО «Мостовик» был приговорен 16 сентября 2016 года Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. В этом сроке учтен и приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве приморского океанариума.

По данным суда, Шишов в 2009—2011 годах внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций— контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически эти организации работы для НПО «Мостовик» не выполняли, весь объем работ был выполнен компанией самостоятельно либо другими привлеченными организациями. В результате Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

Кроме того, Шишов, по данным следствия, похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка — Александровка). Как отмечал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, фактически Шишов к строительству не приступил и строительные материалы для этой цели не приобрел. Как следствие — обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил, а деньги потратил на погашение кредитов НПО «Мостовик», сообщал Маркин.

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