Экс-строителя Приморского океанариума отпускают по УДО
Если решение суда не будет обжаловано, Олег Шишов выйдет уже 26 марта.
Если решение суда не будет обжаловано, Олег Шишов выйдет уже 26 марта.
Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.
Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно— досрочном освобождении бывшего генерального директора и владельца НПО «Мостовик» Олега Шишова, которого осудили в том числе за растрату миллиарда рублей на строительстве Приморского океанариума. Ожидается, что Шишов выйдет на свободу 27 марта, когда решение суда вступит в силу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральные СМИ.
«Суд в ходе выездного заседания в колонии № 8 города Омска удовлетворил ходатайство и постановил выпустить по УДО Олега Шишова», — цитирует ТАСС представитель суда.
Если решение суда не будет обжаловано, то оно вступит в силу 26 марта, уточнили в канцелярии.
Напомним,
По данным суда, Шишов в 2009—2011 годах внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций— контрагентов
Кроме того, Шишов, по данным следствия, похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка — Александровка). Как отмечал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, фактически Шишов к строительству не приступил и строительные материалы для этой цели не приобрел. Как следствие — обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил, а деньги потратил на погашение кредитов НПО «Мостовик», сообщал Маркин.