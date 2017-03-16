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15:37 (мск), источник: Интерфакс

Жительница Челябинской области приговорена к лечению в психбольнице за убийство шестилетнего сына по совету «голосов в голове»

Челябинск. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пластский городской суд назначил местной жительнице принудительное лечение в психиатрической больнице за убийство малолетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в марте прошлого года в одном из домов села Степное женщина в состоянии тяжелого хронического психического расстройства убила ножом своего шестилетнего сына.

После проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы она была признана невменяемой и помещена в психиатрический стационар.

Суд признал душевнобольную виновной по п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений), однако освободил ее от уголовной ответственности, назначив лечение в психиатрическом стационаре.

Как сообщалось, в марте прошлого года жительница Пластовского района нанесла множество ножевых ранений по шее своего сына, мальчик умер. Женщина пояснила, что ночью она услышала голоса, которые сказали, что ребенок должен быть в раю. В организме женщины обнаружены следы марихуаны.

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