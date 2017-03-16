В Туапсе будут судить притворявшуюся экстрасенсом женщину

По версии следствия, с 2013 года 55-летняя жительница Карачаево-Черкесии притворялась экстрасенсом. Она арендовала помещение в центре Туапсе, ввела в заблуждение местную жительницу, которая потеряла связь с мужем. Под разными основаниями мошенница брала у женщины деньги, чем причинила ущерб более 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Под разными предлогами жительница Карачаево-Черкесии вошла в доверие еще к четырем людям, обещала помочь оформить документы на жилье, выплатить кредит и устроиться на работу. Мошенническим путем она получила от них более 400 тыс. рублей. Уголовное дело направили в Туапсинский городской суд для рассмотрения по существу. Назначено предварительное слушание.