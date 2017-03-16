В Волгограде припаркованный у путей «Лексус» блокировал трамваи
16 марта утром на остановке «Голубинская» в Центральном районе Волгограда трамваи, следовавшие по направлению в центр, оказались заблокированными
16 марта утром на остановке «Голубинская» в Центральном районе Волгограда трамваи, следовавшие по направлению в центр, оказались заблокированными
Судя по фото, которые разместили очевидцы в популярном паблике VK, видно, что трамваи не могут двигаться, поскольку бампер машины буквально «утыкается» в пути.
Как стало известно ВДТВ, движение трамваем восстановили.