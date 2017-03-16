В центре Самары из-за аварии на теплотрассе больше сотни домов остались без отопления

Сегодня, 16 марта, произошел порыв 200-мм теплотрассы на пересечении Молодогвардейской с улицей Некрасовской.

В настоящее время на месте ведутся земляные работы. Теплоснабжение нарушено в 110 жилых домах.

Ремонт планируют завершить сегодня примерно к 9 вечера, пишет Самру.ру.