В центре Самары из-за аварии на теплотрассе больше сотни домов остались без отопления
Порыв трубы произошел на пересечении Молодогвардейской с улицей Некрасовской.
Порыв трубы произошел на пересечении Молодогвардейской с улицей Некрасовской.
Сегодня, 16 марта, произошел порыв 200-мм теплотрассы на пересечении Молодогвардейской с улицей Некрасовской.
В настоящее время на месте ведутся земляные работы. Теплоснабжение нарушено в 110 жилых домах.
Ремонт планируют завершить сегодня примерно к 9 вечера, пишет Самру.ру.