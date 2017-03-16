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12:46 (мск), источник: НИА Самара

В центре Самары из-за аварии на теплотрассе больше сотни домов остались без отопления

Порыв трубы произошел на пересечении Молодогвардейской с улицей Некрасовской.

Сегодня, 16 марта, произошел порыв 200-мм теплотрассы на пересечении Молодогвардейской с улицей Некрасовской.

В настоящее время на месте ведутся земляные работы. Теплоснабжение нарушено в 110 жилых домах.

Ремонт планируют завершить сегодня примерно к 9 вечера, пишет Самру.ру.

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