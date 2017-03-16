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12:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих человек на пожаре в Вачском районе Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек на пожаре в Вачском районе Нижегородской области 15 марта 2017 года. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 16 марта 2017 года.

Сообщение о пожаре в жилом доме в с. Казаково в 22:10. Прибывшие пожарные обнаружили, что там же горит и гараж. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших.

По версии следствия, в вечернее время девочка 2005 года рождения, почувствовав запах дыма, разбудила своего деда. Мужчина, обнаружив, что возгорание произошло в гараже, вывел девочку и ее четырехлетнего брата из дома. Спасти жену и тещу, которые также находились в доме, он не успел. Брат жены в это время находился в горящем помещении гаража.

По предварительным данным, пожар начался в пристроенном к дому гараже, где обнаружено тело погибшего мужчины. Тела женщин обнаружены в доме.

Сейчас установлено, что во время пожара погибли 88-летняя пенсионерка, ее 54-летняя дочь и 48-летний сын. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности троим лицам). Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

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