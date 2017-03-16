Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих человек на пожаре в Вачском районе Нижегородской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в с. Казаково в 22:10. Прибывшие пожарные обнаружили, что там же горит и гараж. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших.

По версии следствия, в вечернее время девочка 2005 года рождения, почувствовав запах дыма, разбудила своего деда. Мужчина, обнаружив, что возгорание произошло в гараже, вывел девочку и ее четырехлетнего брата из дома. Спасти жену и тещу, которые также находились в доме, он не успел. Брат жены в это время находился в горящем помещении гаража.

По предварительным данным, пожар начался в пристроенном к дому гараже, где обнаружено тело погибшего мужчины. Тела женщин обнаружены в доме.