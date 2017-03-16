На Среднем Урале зафиксированы аварии с «ледяными гильотинами»: снег падает с крыш и «перерубает» провода

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РКЭС «Облкоммунэнерго», за последние две недели восемь аварий с участием «ледяных гильотин» были зафиксированы в Артемовском и Буланаше.



«Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сценарий один: толстый слой снега на крыше начинает таять, образуется пластина льда. Массивная глыба съезжает по скату крыши — и как гильотина перерубает ведущий в дом электропровод. Из восьми таких случаев пять произошли в поселке Буланаш. Там повреждены провода у домов на Механической и Театральной. В Артемовском три подобных происшествия: на улице Чайкина — дома 20, 22 — и на Комсомольской, 3», — сообщил начальник Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Василий Гвозденко.

Пострадавшие дома находятся в ведении четырех разных управляющих компаний. Последние предпочитают ждать, пока снег на крышах растает сам, и ссылаются при этом на снежную зиму. Однако, по словам Василия Гвозденко, обильные снегопады не освобождают УК от обязанности вовремя чистить крыши.



«В результате таких происшествий страдают потребители, которым приходится ждать, пока оперативно-аварийная бригада восстановит электроснабжение. А также энергетики — ведь мы несем дополнительные расходы. Кстати, сейчас юристы “Облкоммунэнерго” изучают возможность составления исков к УК», — добавил он.