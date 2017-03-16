Двое подростков пропали в Новосибирской области, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

15-летняя жительница Мошково Анастасия Мотыль ушла из дома вместе с 17-летним другом Владиславом Культенко из Новосибирска 14 марта, с тех пор о них нет никакой информации.