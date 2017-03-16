Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
12:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Двое подростков пропали в Новосибирской области

15-летняя девушка ушла из дома в Мошково, 17-летний парень покинул дом в Новосибирске 14 марта, с тех пор о них нет никакой информации.

Двое подростков пропали в Новосибирской области, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

15-летняя жительница Мошково Анастасия Мотыль ушла из дома вместе с 17-летним другом Владиславом Культенко из Новосибирска 14 марта, с тех пор о них нет никакой информации.

Анастасия высокого телосложения, имеет длинные прямые волосы каштанового цвета. Особые приметы — на левой руке девушки многочисленные резаные раны и пирсинг в пупке. В день пропажи она была одета в темно-синюю куртку без капюшона, черные леггинсы, серые кроссовки с розовыми вставками. На левой руке золотое кольцо в форме треугольника с двумя камушками.

Владислав Культенко ростом 165−170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в темно-серый прошитый пуховик с капюшоном, темно-синий спортивный костюм «Adidas» и черные кроссовки с эмблемой «Reebok».

Всех, кто знает о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам 02, или волонтерам «Доброспаса»: 8−953−887−1777, 8−952−945−8711.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
Кремль опроверг причастность ФСБ к кибератакам на аккаунты Yahoo
Меркель посетит Москву 2 мая
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Радикалы проиграли выборы в Нидерландах
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 маловероятно Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь