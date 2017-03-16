Двое подростков пропали в Новосибирской области
15-летняя девушка ушла из дома в Мошково, 17-летний парень покинул дом в Новосибирске 14 марта, с тех пор о них нет никакой информации.
15-летняя девушка ушла из дома в Мошково, 17-летний парень покинул дом в Новосибирске 14 марта, с тех пор о них нет никакой информации.
Двое подростков пропали в Новосибирской области, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
15-летняя жительница Мошково Анастасия Мотыль ушла из дома вместе с 17-летним другом Владиславом Культенко из Новосибирска 14 марта, с тех пор о них нет никакой информации.
Анастасия высокого телосложения, имеет длинные прямые волосы каштанового цвета. Особые приметы — на левой руке девушки многочисленные резаные раны и пирсинг в пупке. В день пропажи она была одета в
Владислав Культенко ростом 165−170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в
Всех, кто знает о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам 02, или волонтерам «Доброспаса»: 8−953−887−1777, 8−952−945−8711.