В Омской области отравились хлоркой школьники, резвившиеся в сауне со студентками

Очередное ЧП на севере Омской области. В Таре чуть не получила химические ожоги компания из шести человек, двое из которых были школьниками.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 марта. Около шести часов утра в Тарскую ЦРБ обратилась группа молодых людей, среди которых были 24-летний парень, двое школьников 16 и 17 лет, а также три студентки местного техникума в возрасте от 19 до 22-х лет. Все они жаловались на недомогание и острую резь в глазах. Медики заподозрили, что речь идет о химическом ожоге, но при более тщательном осмотре оказалось, что это раздражение от хлорки.

Как выяснилось, компания отдыхала ночью в местной сауне «Водолей». Школьники спокойно резвились со студентками, а наутро всем шестерым стало плохо. Оказалось, что вода в бассейне была слишком сильно насыщена хлоркой, поэтому после нескольких часов контакта с жидкостью у молодых людей началось раздражение слизистых оболочек.

В итоге после бурной ночи в бане школьникам и студенткам пришлось несколько часов провести в больнице, после чего их благополучно отпустили домой.