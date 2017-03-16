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13:07 (мск), источник: РИА Новости

В Германии неизвестный захватил заложников в банке

БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Неизвестный мужчина захватил заложников после нападения на банк в немецком Дуйсбурге, сообщает телеканал N-24 со ссылкой на местную полицию.

Источник: Reuters

Известно, что два человека, которых удерживает преступник, являются сотрудниками банка. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

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