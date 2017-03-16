В Германии неизвестный захватил заложников в банке
БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Неизвестный мужчина захватил заложников после нападения на банк в немецком Дуйсбурге, сообщает телеканал N-24 со ссылкой на местную полицию.
БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Неизвестный мужчина захватил заложников после нападения на банк в немецком Дуйсбурге, сообщает телеканал N-24 со ссылкой на местную полицию.
Известно, что два человека, которых удерживает преступник, являются сотрудниками банка. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.