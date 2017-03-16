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13:33 (мск), источник: ТАСС

В Казани по делу Татфондбанка задержана гендиректор «Роял Тайм Групп»

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный директор инвестиционной компании «Роял Тайм Групп» Елена Леушина задержана по делу Татфондбанка по подозрению в мошеннических действиях, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Руководитель “Роял Тайм Групп” задержана, сейчас идут следственные действия, в том числе допрос», — отметил собеседник агентства.

По информации, размещенной на сайте компании, «Роял Тайм Групп» основана в 2008 году. Направление деятельности — планирование и реализация инвестиционных проектов различных сфер бизнеса на территории РФ и стран ближнего зарубежья. Компания владеет крупными развлекательными и игорными центрами, а также ресторанами на территории РФ.

3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка. В этот же день Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по подозрению в мошеннических действиях до 16 апреля 2017 года, он свою вину не признал. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денег предоставили в Центробанк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредиты в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

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