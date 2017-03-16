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13:21 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале освободившийся месяц назад рецидивист похитил 10 смартфонов из салона связи

На Среднем Урале задержали подозреваемого в краже смартфонов из салона связи. Инцидент произошел в Асбесте.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России «Асбестовский», ночью неизвестный, разбив окно, проник в салон сотовой связи, откуда похитил 10 смартфонов. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа, но злоумышленник успел скрыться.

Уже на следующий день по приметам полицейские вычислили и задержали подозреваемого — мужчину 1976 года рождения. В его квартире были обнаружены и изъяты все похищенные смартфоны, а также орудия преступления — молоток и перчатки. Задержанный не стал отпираться и дал признательные показания. Выяснилось, что он не раз был судим за кражи и всего месяц назад освободился из мест заключения.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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