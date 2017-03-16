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13:16 (мск), источник: VN.ru

Мужчина повесился на железнодорожной платформе рядом с Мошково

Тело молодого человека обнаружили пассажиры электрички на станции 3375-й километр в Мошковском районе Новосибирской области. Парень повесился на ремне от своей сумки. Полиция уже выехала на место.

Фотографии появились в группе «Инцидент-Новосибирск». Парень касался обеими ногами земли, так что на первый взгляд казалось, что это просто глупый розыгрыш. Однако очевидцы с места происшествия подтвердили, что человек действительно мертв.

— Мой муж сейчас там. Говорит, что парень повесился сам. Он приехал со стороны Мошково, местные жители видели, как он долго ходил тюда-сюда. Повесился на ремешке от своей сумки, — рассказала корреспонденту VN.ruместная жительница Ирина.

В Следственном комитете на транспорте пока никакой информации по происшествию нет.

Похожий инцидент произошел в Новосибирске совсем недавно. В начале марта на перегоне станций «Иня-Южная—Новосибирск-Южный» обнаружили тело молодого мужчины славянской внешности, который повесился на столбе. Его личность устанавливают.

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