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13:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

По делу Татфондбанка задержаны еще трое человек

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). По делу Татфондбанка задержаны еще трое человек, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Источник: ИА Татар-информ

Как стало известно, задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и генеральный директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета РТ 52-летнего Роберта Мусина продолжается.

По предварительной версии следствия, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Позже полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

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