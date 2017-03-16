В Краснодаре мужчина грабил прохожих и покупал цветы

С начала года в полицию поступили несколько сообщений об уличных ограблениях на улице Таганрогской, Новороссийской, Школьной, Юннатов, Офицерской. После опроса потерпевших стало ясно, что во всех случаях действовал один и тот же грабитель. Он нападал на прохожих вечером, похищал золотые украшения, сумки и кошельки с деньгами. Сумма ущерба варьировалась от 1 тыс. до 115 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

Благодаря показаниям и записям с камер видеонаблюдения полиция составила ориентировку на подозреваемого, им оказался неоднократно судимый за грабежи и угон автомобиля 22-летний местный житель. Молодого человека задержали, он признался, что похищенные деньги вкладывал в цветочный бизнес — на одном из рынков он покупал букеты и перепродавал на городских улицах случайным прохожим.

Подозреваемый находится под стражей. Возбуждены уголовные дела по факту грабежей, полиция предполагает, что он причастен к десяти таким преступлениям.