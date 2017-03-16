Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
10Фестиваль весны в Индии
16:20 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре мужчина грабил прохожих и покупал цветы

В Краснодаре полиция задержала предполагаемого серийного грабителя.

Источник: ЮГА.ру

С начала года в полицию поступили несколько сообщений об уличных ограблениях на улице Таганрогской, Новороссийской, Школьной, Юннатов, Офицерской. После опроса потерпевших стало ясно, что во всех случаях действовал один и тот же грабитель. Он нападал на прохожих вечером, похищал золотые украшения, сумки и кошельки с деньгами. Сумма ущерба варьировалась от 1 тыс. до 115 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

Благодаря показаниям и записям с камер видеонаблюдения полиция составила ориентировку на подозреваемого, им оказался неоднократно судимый за грабежи и угон автомобиля 22-летний местный житель. Молодого человека задержали, он признался, что похищенные деньги вкладывал в цветочный бизнес — на одном из рынков он покупал букеты и перепродавал на городских улицах случайным прохожим.

Подозреваемый находится под стражей. Возбуждены уголовные дела по факту грабежей, полиция предполагает, что он причастен к десяти таким преступлениям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Порошенко ввел санкции против российских банков
Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено
В парижском офисе МВФ произошел взрыв
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь