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15:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Названа причина возгорания на заводе «Янтарь»

В результате пожара на строящемся на заводе «Янтарь» судне никто не пострадал.

Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 15 марта в 16 часов 13 минут.

Пожар возник из-за возгорания резиновых изделий. Пламя охватило обшивку внутри носовой части судна. Сразу был объявлен повышенный ранг пожара 1 БИС. На месте происшествия в течение пяти минут приехало шесть пожарных подразделений. Всего в локализации огня принимало участи 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Тушение проходило под личным контролем Начальника Главного управления МЧС России по Калининградской области генерал-майора Алексея Бирюкова. Распространение огня по судну и на другие объекты, находящиеся на заводе удалось предотвратить.

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