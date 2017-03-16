На Урале завели дело об ожогах, полученных ребенком в лагере

Об этом сообщили в четверг в следственном управлении СК по региону.

— По предварительным данным, 12-летний мальчик получил ожоги стоп ног, квалифицированные медиками как причинение среднего вреда здоровью, когда отошел от спортивной площадки в заросли кустарника, где была высыпана горячая печная зола, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — В нарушение противопожарных требований, место складирования горячего шлака не было огорожено и имело свободный доступ.

Запоздалое обращение в правоохранительные органы мать ребенка объяснила тем, что руководство лагеря вернуло ей стоимость путевки, однако отказало в возмещении затрат на лечение сына.

Действие неустановленных должностных лиц лагеря квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Следствию предстоит установить все обстоятельства совершения преступления, а также дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц лагеря и медицинских учреждений, которые не поставили в известность о ЧП правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, отметили в СК.