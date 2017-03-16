Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Истории семи известных мостов Санкт-Петербурга (фото)285 лет назад был издан Указ о наведении первого моста через Неву. Сейчас в Петербурге насчитывается 342 моста
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
13:45 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале завели дело об ожогах, полученных ребенком в лагере

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ожогов ног, полученнных ребенком во время отдыха в детском лагере. Инцидент произошел в июле прошлого года.

Об этом сообщили в четверг в следственном управлении СК по региону.

— По предварительным данным, 12-летний мальчик получил ожоги стоп ног, квалифицированные медиками как причинение среднего вреда здоровью, когда отошел от спортивной площадки в заросли кустарника, где была высыпана горячая печная зола, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — В нарушение противопожарных требований, место складирования горячего шлака не было огорожено и имело свободный доступ.

Запоздалое обращение в правоохранительные органы мать ребенка объяснила тем, что руководство лагеря вернуло ей стоимость путевки, однако отказало в возмещении затрат на лечение сына.

Действие неустановленных должностных лиц лагеря квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Следствию предстоит установить все обстоятельства совершения преступления, а также дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц лагеря и медицинских учреждений, которые не поставили в известность о ЧП правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, отметили в СК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Елизавета II одобрила закон о Brexit
Кремль: Путин не получал письмо Януковича о вводе войск
Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Экс-жена Дональда Трампа напишет мемуары о жизни с магнатом
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь