В Башкирии пропал молодой отец Максим Мамошин

23-летний Максим Мамошин из Нефтекамска не дает о себе знать с 12 марта. Вечером парень сказал своей супруге, что выйдет в магазин за сигаретами, взял с собой несколько сотен рублей и исчез без следа.

— Он вышел из дома по улице Социалистической, 91. Мобильного у него нет, поэтому позвонить ему невозможно, — поведала «Комсомолке» жена пропавшего Дилара Мамошина. — Четвертый день мы его ждем вместе с дочками: старшей у нас два года, младшей — пять месяцев.

Ни друзья, ни родители также не знают, где находится Максим.

В день пропажи молодой отец был одет: в темную куртку-парку, светлые джинсы, короткие ботинки желтого цвета, черную шапку с помпоном.

Всех, кто знает или видел Максима Мамошина, просят позвонить по телефону 8−917−76−58−915.