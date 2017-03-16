В Башкирии пропал молодой отец Максим Мамошин
Дома его ждут жена, двухлетняя и пятимесячная дочки.
Дома его ждут жена, двухлетняя и пятимесячная дочки.
23-летний Максим Мамошин из Нефтекамска не дает о себе знать с 12 марта. Вечером парень сказал своей супруге, что выйдет в магазин за сигаретами, взял с собой несколько сотен рублей и исчез без следа.
— Он вышел из дома по улице Социалистической, 91. Мобильного у него нет, поэтому позвонить ему невозможно, — поведала «Комсомолке» жена пропавшего Дилара Мамошина. — Четвертый день мы его ждем вместе с дочками: старшей у нас два года, младшей — пять месяцев.
Ни друзья, ни родители также не знают, где находится Максим.
В день пропажи молодой отец был одет: в темную
Всех, кто знает или видел Максима Мамошина, просят позвонить по телефону 8−917−76−58−915.