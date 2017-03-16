Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Истории семи известных мостов Санкт-Петербурга (фото)285 лет назад был издан Указ о наведении первого моста через Неву. Сейчас в Петербурге насчитывается 342 моста
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал молодой отец Максим Мамошин

Дома его ждут жена, двухлетняя и пятимесячная дочки.

Источник: Комсомольская правда

23-летний Максим Мамошин из Нефтекамска не дает о себе знать с 12 марта. Вечером парень сказал своей супруге, что выйдет в магазин за сигаретами, взял с собой несколько сотен рублей и исчез без следа.

— Он вышел из дома по улице Социалистической, 91. Мобильного у него нет, поэтому позвонить ему невозможно, — поведала «Комсомолке» жена пропавшего Дилара Мамошина. — Четвертый день мы его ждем вместе с дочками: старшей у нас два года, младшей — пять месяцев.

Ни друзья, ни родители также не знают, где находится Максим.

В день пропажи молодой отец был одет: в темную куртку-парку, светлые джинсы, короткие ботинки желтого цвета, черную шапку с помпоном.

Всех, кто знает или видел Максима Мамошина, просят позвонить по телефону 8−917−76−58−915.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Российские саперы снова в Пальмире
Обещанного три года ждут: BMW Active Tourer приходит в Россию
Российские саперы снова в Пальмире
Кремль: Путин не получал письмо Януковича о вводе войск
Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Экс-жена Дональда Трампа напишет мемуары о жизни с магнатом
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь