Незаконное захоронение свиней обнаружено в Новочеркасске
Незаконное захоронение свиней обнаружено в Новочеркасске 16 марта.
Незаконное захоронение свиней обнаружено в Новочеркасске 16 марта.
Как сообщает
В настоящее время на месте находки работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, в состав которой вошли ветеринарные врачи, сотрудники МЧС, прокуратуры и полиции.
Ветврачи осмотрели останки животных, отобрали пробы патологического материала и отправили их в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию на исследование, по итогам которого будет определено, болели ли животные африканской чумой свиней.
Сообщается, что трупы свиней решено сжечь на месте их обнаружения, а затем продезинфицировать его.