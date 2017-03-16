Незаконное захоронение свиней обнаружено в Новочеркасске

Как сообщает пресс-служба Ростовской областной станции по борьбе болезнями животных, трупы семи свиней обнаружены в посадке в районе поселка Ключевой.

В настоящее время на месте находки работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, в состав которой вошли ветеринарные врачи, сотрудники МЧС, прокуратуры и полиции.

Ветврачи осмотрели останки животных, отобрали пробы патологического материала и отправили их в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию на исследование, по итогам которого будет определено, болели ли животные африканской чумой свиней.

Сообщается, что трупы свиней решено сжечь на месте их обнаружения, а затем продезинфицировать его.