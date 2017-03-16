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13:40 (мск), источник: Volga News

В Тольятти девочка-подросток получила множественные травмы, попав под троллейбус

В четверг, 16 марта, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с участием водителя троллейбуса 7-го маршрута, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах.

По предварительным данным ГИБДД, утром в районе дома № 1 по ул. Ульяны Громовой он сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Она пересекала проезжую часть справа налево по ходу транспортного средства.

Прибывшая на место происшествия реанимационная бригада врачей службы «03» оказала пострадавшей помощь на месте и увезла ее с множественными травмами в детскую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным ГИБДД за истекший период 2017 г. в Тольятти произошло 170 ДТП, в которых 207 человек получили ранения различной степени тяжести, пятеро — погибли. В частности, по вине водителей погиб один пешеход, 50 — получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ОГИБДД Тольятти призывают водителей и пешеходов соблюдать ПДД.

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