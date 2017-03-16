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13:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Мнимого соцработника задержали в Челябинске

Подозреваемая пыталась обмануть 78-летнюю пенсионерку.

В Челябинске расследуют эпизод мошенничества.

Жертвой злоумышленников стала 78-летняя пенсионерка, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

К жительнице одного из домов на улице Куйбышева пришли две незнакомки и представились соцработниками. Они намеревались похитить деньги под предлогом обмена купюр, которые якобы должны выйти из обращения. Однако в ситуацию вмешался сын пожилой челябинки.

«Мужчина попросил посетительниц предъявить документы. Тогда незваные гости вернули деньги и попытались скрыться. Он успел задержать одну из них и вызвал полицию. При подсчете денег, пенсионерка не досчиталась семи тысяч рублей, с которыми успела скрыться предполагаемая соучастница», — пояснили в УМВД Челябинска.

Задержанной оказалась 28-летняя уроженка Удмуртии. Стражи порядка ищут ее сообщницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, полицейские предполагают, что она может быть причастна к совершению еще нескольких аналогичных преступлений. Пострадавших от ее действий просят обратиться по телефонам: 265−02−00, 267−77−04, 02, 8−951−127−51−79.

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