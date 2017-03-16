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14:00 (мск), источник: Новости Перми

В Перми автомобилист устроил массовое ДТП

Авария с участием четырех автомобилей произошла утром 15 марта в Индустриальном районе Перми. Жертв и пострадавших нет.

В 08:50 по шоссе Космонавтов двигался автомобиль Kia Rio. Возле дома № 141 его водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с тремя автомобилями, которые двигались в попутном направлении: Opel Astra, «ВАЗ-217030» и «ВАЗ-219060».

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

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