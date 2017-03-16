В Перми автомобилист устроил массовое ДТП

В 08:50 по шоссе Космонавтов двигался автомобиль Kia Rio. Возле дома № 141 его водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с тремя автомобилями, которые двигались в попутном направлении: Opel Astra, «ВАЗ-217030» и «ВАЗ-219060».

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.