Прокуратура начала проверку по факту избиения подростка одноклассницами в Шелехове

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту избиения школьницами своего одноклассника в селе Подкаменная Шелеховского района. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают всех участников конфликта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Иркутской области.

14 марта в Следственный отдел по Шелеховскому району СУ СК России по Иркутской области с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что над её сыном издевались одноклассники.

«Следственным комитетом установлено, что 8 марта 13-летнего мальчика пригласили в гости четверо одноклассников. Находясь в одном из домов в селе Подкаменная Шелеховского района, школьники избили своего одноклассника. Засняли происходящее на видео мобильного телефона. Затем подростки заставили мальчика сидеть в подполье дома, всячески унижали его. Спустя некоторое время пострадавшего отпустили и выложили видео в социальные сети», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время прокуратура Шелехова проводит проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации.